Президент РАН предложил пересмотреть концепцию нового закона о науке

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Проект нового закона о науке, обсуждение которого ведется на платформе "ПреОбразование", нуждается не в точечной доработке, а в разработке новой концепции. Такое мнение высказал во вторник журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Нам, РАН, кажется, что та версия [,которая представлена сейчас,] нуждается не в точеной, а в концептуальной доработке. <...> [По сравнению с 1996 годом, когда был принят действующий закон о науке,] мы сейчас живем в другой стране, и для того, чтобы войти в число лидеров, нужно развивать экономику на основе научно-технического прогресса. По-моему, нынешняя версия закона рассматривалась по-другому", - сказал Сергеев.

Он добавил, что в России приняты стратегии развития, есть указ президента и национальные проекты, поэтому нужен такой закон, который не будет противоречить этим документам. Он должен стать инструментом продвижения в области науки. "Я бы поддержал такой подход: обсудить с заинтересованными сторонами концепцию нового закона", - добавил президент РАН.

Ранее на заседании президиума РАН заместитель президента академии Владимир Иванов предложил перенести срок внесения в правительство РФ проекта нового закона о науке с 2019 на 2021 год. Причиной Ивано назвал то, что существующую версию документа нужно серьезно дорабатывать.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий закон "О науке и государственной научно-технической политике". Законопроект начало разрабатывать Министерство образования и науки РФ, работа над ним началась в 2014 году. После утверждения новой структуры правительства его разрабатывает Министерство науки и высшего образования. Обсуждение законопроекта и поставленных задач должно было завершиться к сентябрю 2019 года. 7 июня министерство запустило обсуждение законопроекта на сайте краудсорсинговой платформы "ПреОбразование".