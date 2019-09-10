Ученые РФ и ФРГ будут вести исследования в области обращения с радиоактивными отходами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ PAН), Федеральный институт геологических наук и природных ресурсов (BGR, Германия) и еще три организации договорились о сотрудничестве в области научно-технических исследований по обращению с радиоактивными отходами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ИБРАЭ РАН.

Соглашение в области исследований обращения с радиоактивными отходами было подписано между Национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО"), ИБРАЭ PAН, BGR, BGE TECHNOLOGY GmbH (БГЕ Технолоджи, BGE TEC, Германия) и Обществом по безопасности установок и реакторов Германии (GRS) в ходе 10-го заседания российско-германской экспертной группы в области безопасности ядерных реакторов и безопасного обращения с радиоактивными отходами в Центре им. Гельмгольца (Дрезден-Россендорф, Германия).

"Соглашение определяет условия и формы сотрудничества в области научно-технических исследований по обращению с радиоактивными отходами, включая предварительное захоронение, планирование, определение характеристик и строительство, эксплуатацию и закрытие хранилищ радиоактивных отходов, и получения информации о долговременной эффективности хранилищ радиоактивных отходов в глубоких геологических формациях", - говорится в сообщении.

Участник заседания также подвели итоги совместной работы в рамках германо-российского сотрудничества в области исследований безопасности реакторов и исследований по захоронению радиоактивных отходов за 2017-2019 годы. Кроме того, они определили темы сотрудничества на последующие два года. ИБРАЭ РАН участвует в 16 совместных проектах.