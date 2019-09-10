РАН открестилась от программы "кадрового резерва" для институтов и вузов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) не участвовала в разработке критериев "кадрового резерва" - программы Министерства науки и высшего образования РФ по подготовке руководителей для академических институтов и университетов. Об этом сообщил журналистам президент академии Александр Сергеев.

Ранее члены авторитетного научного клуба "1 июля" выразили обеспокоенность в связи с планом массовой конкурсной подготовки "кадрового резерва" руководителей научных организаций, который анонсировало Минобрануки РФ. Ученые опасаются, что из-за этого руководителей из числа ученых-лидеров заменят на "эффективных менеджеров". Клуб также считает неприемлемым, что будущих руководителей могут ограничить по возрасту (не старше 49 лет) и предлагает заменить эти ограничения запретом занимать должность руководителя больше двух сроков подряд.

"Критерии отбора "кадрового резерва" с РАН не обсуждались. И хотя Минобрнауки ответственно за "кадровый резерв" в академических институтах и университетах, хочу напомнить, что по регламенту РАН рассматривает и утверждает кандидатуры, которые предлагает министерство. <…> Конечно, мы должны быть вовлечены в процесс обсуждения очень серьезно", - прокомментировал Сергеев опасения членов клуба.

Он добавил, что обсуждать нужно не только критерии отбора "кадрового резерва", в том числе ограничения по возрасту, но и еще один связанный с этим документ, - предложения Минобрнауки, согласно которым для руководителей академических институтов и университетов нужно ввести предельный срок исполнения полномочий. "Я думаю, что мы должны это в одном контексте обсуждать", - пояснил глава РАН.

ТАСС направил в Минобрнауки РФ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.