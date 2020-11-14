Хуснуллин заявил, что объем ввода жилья в 2020 году составит 75-77 млн кв. м

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Объем ввода жилья к концу года составит 75-77 млн кв. м, при чем снижение будет значительно меньше, чем обычно в кризисные годы, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Объемы ввода жилья в этом году, мы считаем, что будут где-то на уровне 75-77 млн кв. м. Могу сказать из опыта предыдущих экономических кризисов, обычно жилье падает на 10-30% по объему ввода. В этом году мы, если упадем, где-то на уровне меньше 10% совершенно точно", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что благодаря льготной ипотеке появился спрос и начало формироваться предложение - в ряде регионов начали открываться новые проекты. По словам Хуснуллина, если с июля 2019 года, когда началась реформа долевого строительства, количество строительных разрешений сокращалось, то теперь стало расти.

"Только сформировав предложение в достаточном объеме, появляется конкуренция, качество, и в конечном итоге цена снижается. Не подстегнув спрос и предложение, достигнуть результатов нацпроекта будет крайне сложно", - подчеркнул вице-премьер.

По данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Основными задачами нацпроекта "Жилье и городская среда" являются ежегодный ввод 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей в год.