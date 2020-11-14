Хуснуллин рассказал о законопроекте о комплексном развитии территорий

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект о комплексном развитии территории позволит создавать качественную недвижимость и комфортную городскую среду, причем он исключает любые злоупотребления, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Закон, который внесен депутатом Москвичевым и рядом сенаторов, я считаю, что это один из самых полезных и самых важных законов для жилищного строительства", - сказал Хуснуллин.

По его словам, законопроект даст работающий инструмент развития территория для тех регионов, которые готовы этим заниматься. Вице-пример подчеркнул, что инструмент будет применяться только в четко определенных границах территории.

"В законе, чтобы не было злоупотреблений, прописано, что в территорию могут попасть не более 50% территории, примыкающих к аварийному и ветхому жилому фонду, на котором есть в том числе иная недвижимость", - пояснил вице-премьер.

Поэтому, по его словам, исключены злоупотребления. "Снос любой недвижимости - это всегда сложный судебный процесс, наоборот будет территории меньше, чтобы уменьшать эти риски", - отметил Хуснуллин.

Без инструмента комплексного развития территорий в городах продолжится точечная застройка вместо снесенных домов, добавил он. "Это трудно реализуемо, это не нравится жителям, и в конечном итоге мы не получаем качественную недвижимость с комфортной городской средой", - сказал вице-премьер, добавив, что законопроект призван решить эти проблемы.

О законопроекте

Законопроект о так называемой всероссийской реновации был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Правительство, профильный комитет и комитеты-соисполнители ранее поддержали законопроект, при этом в ряде заключений было указано, что его реализация может потребовать дополнительных расходов бюджета.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом по транспорту и строительству. Комитеты-соисполнители при этом высказали ряд замечаний. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект положительного отзыва, но с учетом замечаний. Жесткой критике документ подверг Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.