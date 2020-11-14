Хуснуллин считает, что единый госзаказчик появится через 1-2 месяца после принятия закона

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассчитывает на принятие закона о едином госзаказчике в сфере строительства до конца года. После этого потребуется один-два месяца на создание такой публично-правовой компании.

"Считаем, что до конца года в идеальном варианте было бы, чтобы он прошел, чтобы у нас появился этот закон. Если у нас появляется этот закон, то нам нужно еще один-два месяца, чтобы сформировать эту компанию", - сказал Хуснуллин журналистам.

Таким образом, механизм должен заработать уже в следующем году, добавил вице-премьер. По его словам, это позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.

Хуснуллин отметил, что планируется создать компетентную структуру, управляющую государственными капитальными вложениями, причем систему управления будут строить на базе информационных технологий. Дело в том, что в настоящий момент в строительной отрасли ключевая проблема заключается не в рабочих, а в заказчиках, у которых не хватает компетенций и опыта, пояснил вице-премьер.

Хуснуллин считает, что единый госзаказчик также должен появиться в сфере строительства транспортной инфраструктуры в России.

"Мы считаем, что такой же заказчик централизованно должен появиться на базе транспортной инфраструктуры. Поэтому сейчас ведем работу по объединению транспортных объектов на базе компании Росавтодор. С новым министром (глава Минтранса Виталий Савельев - прим. ТАСС) сейчас обсуждаем эту тему, по какому пути мы пойдем по управлению капитальным строительством в области транспорта", - сказал Хуснуллин.

Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Как сообщали ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры объединит Минстрой, это позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, по которому в Минстрой России передан ряд учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. Среди них - дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава.