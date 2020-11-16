Городской округ Жатай в Якутии первым в стране ликвидирует аварийное жилье

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Городской округ Жатай в Якутии станет первым в России муниципальным образованием без аварийного жилья, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"В городском округе Жатай в ближайшее время снесут последний аварийный дом. Таким образом, поселок станет первым в стране муниципальным образованием без аварийного жилья", - сказали в пресс-службе.

Также Жатай является лидером в стране по строительству энергоэффективного жилья. "В поселке сейчас эксплуатируется 10 "умных" домов, а в целом по стране их всего около сотни. В предстоящую среду состоится торжественное открытие 11-го "умного" дома", - отмечается в сообщении.

Поселок городского типа Жатай образует одноименный городской округ как единственный населенный пункт в его составе. Расположен на левом берегу реки Лены, в 15 км ниже Якутска.

В регионе в течение пяти лет - с 2019 по 2025 годы - в общей сложности планируется ликвидировать свыше 1,1 млн кв. м аварийного жилья, или 3 630 жилых домов, где проживают более 61,8 тыс. человек. Это является самым большим показателем по стране.

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.