Фонд защиты дольщиков начал выплачивать компенсации по 26 долгостроям в семи регионах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков - участников долевого строительства начал выплачивать денежные компенсации по 26 проблемным объектам в семи субъектах Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

Проблемные дома, по которым стартовали выплаты, расположены в Челябинской, Ростовской, Ленинградской, Липецкой, Свердловской областях, а также в Пермском крае и Башкирии.

"На заседании наблюдательного совета, которое состоялось в ноябре этого года, было принято решение о выплате компенсаций более чем 1,2 тыс. дольщиков, вложившим свои средства в покупку квартир в 26 домах в семи регионах нашей страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева.

По его словам, размер компенсации рассчитывается индивидуально для каждого дольщика по текущей рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах, но не может быть меньше суммы, оплаченной по договору участия в долевом строительстве. По нежилым помещениям и машино-местам компенсация соответствует стоимости заключенного договора, пояснил Тимофеев.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. Всего наблюдательным советом фонда было принято решение по 461 проблемному объекту, из них по 218 были выплачены компенсации, строительство 243 домов будет завершено. Таким образом фондом восстановлены права более чем 40 тыс. дольщиков, вложивших свои средства в проекты недобросовестных застройщиков. В конце марта Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.