На Кубани с 2021 года не будут выдавать разрешения на строительство ЖК без школ и детсадов

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с 2021 года ужесточат градостроительную политику и перестанут выдавать разрешения на возведение жилых комплексов при отсутствии в радиусе 500 метров от них образовательной инфраструктуры. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев.

"С 2021 года ужесточим градостроительные нормы: если в радиусе 500 метров от жилого комплекса нет школ и детских садов, застройщик не получит разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. До конца года главы муниципалитетов должны внести соответствующие изменения в генеральные планы своих территорий с учетом этих новых правил", - говорится в сообщении.

Краснодарский край является третьим регионом в России по числу населения - порядка 6,5 млн человек. В последние годы на Кубань активно переезжают люди из других регионов, только по итогам 2018 года прирост населения составил 62 тыс. человек. Из-за этого на Кубани несколько лет назад возникла нехватка мест в школах и детсадах. Первоочередной задачей признано строительство образовательных учреждений, с 2015 года начали работать 50 новых школ.