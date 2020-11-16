В Минстрое считают, что стандарт развития территорий в РФ может заинтересовать страны ОЭСР

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могут применить на местах практики из стандарта комплексного развития территорий, который разработали Министерство строительства и ЖКХ России и ДОМ.РФ. Такое мнение выразил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на онлайн-марафоне "Обзор национальной городской политики Российской Федерации" в понедельник.

"Я думаю, что и нам будет полезно, и коллегам тоже будут полезны наши разработанные стандарты [развития территорий], [чтобы] применять [их] в странах, которые являются членами ОЭСР", - сказал Стасишин.

Также, по словам замглавы Минстроя, оценка ОЭСР лучших практик жилищного строительства и модернизации сферы ЖКХ, внедряемых в России, поможет в выполнении задач национального проекта "Жилье и городская среда". Ранее Стасишин отмечал, что Россия готова принять участие в создании концепции комплексного развития территорий для стран ОЭСР.

ОЭСР проведет масштабное исследование российской градостроительной и жилищной политики и подготовит презентацию результатов к ноябрю 2021 года. В результате Россия получит международные рекомендации, как совершенствовать градостроительную политику. Заказчиком исследования выступает Фонд ДОМ.РФ, работа ведется при содействии Министерства экономического развития России.

Россия является участником 26 рабочих органов ОЭСР, при этом не входит в число членов организации.

Стандарт комплексного развития территорий разработан Минстроем России и ДОМ.РФ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Одним из ключевых показателей нацпроекта является кардинальное повышение уровня комфортной городской среды и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.