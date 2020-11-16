Эксперт: закон о комплексном развитии территорий решит проблему нехватки соцобъектов

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму на рассмотрение законопроект о комплексном развитии территорий решит проблему нехватки социальных объектов в крупных и быстроразвивающихся городах России, рассказала ТАСС в понедельник главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Во вторник в Госдуме рассмотрят в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий, который был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме.

"Законопроект по комплексному устойчивому развитию территорий - невероятно важный проект особенно для таких быстро растущих регионов как Краснодарский край. Например, наш город Краснодар вырос в два раза за прошедшие 10 лет, и, безусловно, только опираясь на проекты комплексного устойчивого развития территорий, мы сможем создавать комфортную городскую среду, потому что у нас в градостроительном кодексе прописана необходимость разработки проектов планировки территорий только для проектов по комплексному устойчивому развитию территорий. Есть много территорий, которые застраивались в советское время, где не соблюдаются современные нормативы по обеспеченности как площадной, так и социальными объектами. <...> Мы живем в XXI веке, но по сути живем в старых городах, которые были не самыми комфортными", - сказала Машталир.

В части нехватки социальных объектов она отметила, что основной проблемой, например, для Краснодара является дефицит учебных мест: по ее словам, школьники учатся в первую, вторую и третью смены, а в группах в детских садах по 80 человек. Кроме того, для крупных быстроразвивающихся городов остро стоит проблема нехватки парковочных мест, зеленых зон.

"Другим способами мы никак не сможем наших девелоперов обязать проекты планировок территорий выполнять. Этот законопроект поможет непосредственно соблюдать все эти нормативы", - резюмировала собеседница агентства, уточнив, что считает документ еще "сырым".

В случае принятия законопроекта, регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Проект закона рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом по транспорту и строительству. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект положительного отзыва, но с учетом замечаний. Жесткой критике документ подверг Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.