В России ввод жилья снизился на 8,4%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ввод жилых домов в эксплуатацию (без учета домов на участках для ведения садоводства) в октябре 2020 года снизился на 8,4% по сравнению с сентябрем и составил 6,7 млн кв. м, говорится в отчете Росстата (имеется в распоряжении ТАСС).

При этом с учетом домов на землях для садоводства в октябре построено 7,2 млн кв. м жилья, что на 7,4% меньше показателя сентября. Однако по сравнению с октябрем 2019 года показатели ввода выросли на 7,3% (с учетом домов на садовых участках) и на 2% (без них). По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, поддержать темпы жилищного строительства на фоне коронавируса помогли меры поддержки стройотрасли, в том числе льготная ипотека на новостройки под 6,5%.

В целом за 10 месяцев 2020 года в стране введено в эксплуатацию 52 млн кв. м (без учета домов на участках для садоводства), что на 5,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом с учетом домов на садовых участках введено 55 млн кв. м, что на 1,1% меньше показателя 2019 года. Хуснуллин также отметил небольшое сокращение ввода в январе-октябре 2020 года. Тем не менее, по словам вице-премьера, по итогам десяти месяцев удалось добиться хорошего показателя ввода, учитывая приостановку строительства весной этого года в двух регионах: Москве и Подмосковье, доля которых в общем объеме годового ввода жилья обычно достигает примерно 20%.

В октябре в России появилось 853 новых многоквартирных дома, также россияне построили 29,7 тыс. жилых домов, из которых 5,6 тыс. находятся на садоводческих участках. Согласно данным Росстата, за месяц появилось 92,9 тыс. новых квартир.

В денежном выражении общий объем строительства за январь-октябрь достиг более 7,3 трлн рублей. При этом показатель за октябрь 2020 года составил 921,4 млрд рублей.

Цели нацпроекта

Одним из основных показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.