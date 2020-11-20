Инвалиды, вставшие на учет до 2005 года, должны будут получить жилье к 2025 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря разработать план-график реализации мероприятий, направленных на завершение к 2025 году выполнения обязательств по обеспечению жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. Об этом говорится в поручениях по вопросу обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

"Правительству Российской Федерации разработать план-график реализации мероприятий, направленных на завершение к 1 января 2025 года выполнения субъектами Российской Федерации обязательств Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в пятницу.

Правительству также поручено до 10 декабря включить указанные мероприятия в нацпроект "Жилье и городская среда", а до 25 декабря представить предложения об увеличении объема их финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Кроме того, до 30 марта 2021 года правительство должно предложить механизм предоставления жилья инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые встали на учет после 1 января 2005 года. Также по поручению Путина необходимо создать единую систему учета инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 25 декабря 2020 года.