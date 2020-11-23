Эксперты считают, что инвестиции в недвижимость в России в 2020 году сократятся на 18%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций на российском рынке недвижимости в 2020 году составит около 230 млрд рублей - на 18% меньше, чем годом ранее, сообщила в понедельник международная консалтинговая компания Knight Frank.

"Снижение обусловлено тем, что на фоне возрастающей неопределенности инвесторы в первой половине года предпочитали взять паузу в инвестировании в активы, и можно было наблюдать закрытие преимущественно тех сделок, что находились на высокой стадии готовности", - сообщили в компании.

При этом пандемия почти не оказала влияния на Москву, поэтому объем инвестиций в столице ожидается на уровне прошлого года - 191 млрд рублей (рост на 3% в годовом выражении). Однако вложения в недвижимость в регионах России сократятся на 60% и составят 39 млрд рублей, считают аналитики Knight Frank.

По словам управляющего партнера компании Алексея Новикова, по итогам года в России также прогнозируется снижение доли зарубежных инвестиций на российском рынке недвижимости - до 9% по сравнению с 18% в 2019 году.