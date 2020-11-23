Предложение апартаментов в Москве снизилось до минимума с 2016 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Предложение апартаментов в новостройках комфорт- и бизнес-класса Москвы в III квартале 2020 года снизилось до 6,4 тыс. объектом, что стало самым низким показателем за последние четыре года. Об этом говорится в исследовании риелторской и консалтинговой компании "Метриум".

"В III квартале количество апартаментов на рынке новостроек комфорт- и бизнес-класса сократилось до 6,4 тыс., что стало самым низким показателем за последние четыре года", - говорится в сообщении. С начала 2020 года предложение апартаментов снизилось на 13%.

В среднем с 2016 года в столице объем предложения апартаментов комфорт- и бизнес-класса составлял около 7,5 тыс. объектов ежемесячно. В компании отметили, что на апартаменты комфорт- и бизнес-класса приходится 73% от общего предложения этого вида недвижимости в Москве. По подсчетам аналитиков, по втором квартале застройщики предлагали около 7,4 тыс. апартаментов в названных сегментах.

Также в III квартале до 360 тыс. кв. м сократилась общая площадь продаваемых объектов. При этом три месяца назад этот показатель достигал 430 тыс. кв. м. По мнению управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, предложение апартаментов снизилось из-за высокого спроса, в том числе инвестиционного. "Как правило, апартаменты обладают очень удачным расположением, что делает привлекательными их для перепродажи и арендного бизнеса. Поскольку летом произошла девальвация рубля, многие инвесторы начали поиски подходящего объекта именно в сегменте апартаментов", - добавила она.

Помимо этого, аналитики "Метриума" зафиксировали небольшой рост цен на апартаменты. В массовом сегменте стоимость квадратного метра на этот вид недвижимости вырос на 3% с начала года и достиг 190 тыс. за кв. м, в бизнес-классе - также на 3% с начала года до 258 тыс. рублей за кв. м.

Об апартаментах

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.

Ранее стало известно, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, и они должны быть учтены в объеме ввода жилья.