Москва вышла из топ-5 городов по росту цен на элитное жилье

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Москва по итогам третьего квартала 2020 года спустилась с четвертого на 22-е место в рейтинге городов по росту цен на элитное жилье. В российской столице такая недвижимость подорожала на 1,3% в годовом выражении, сообщили в понедельник журналистам в международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Москва за период со второго по третий квартал 2020 года переместилась с четвертой на 22-ю позицию (+1,3% за год), демонстрируя отрицательную динамику стоимости в квартальном исчислении (-1,4%)", - сказали в компании.

Первое место из 45 анализируемых городов занял Окленд с ростом цен на 12,8% в годовом выражении. В тройке лидеров оказались также Манила (+10,2%) и Шэньчжэнь (+8,9%). Санкт-Петербург поднялся с 36-го на 31-ю строчку - за год падение цен составило 0,6%, за квартал - 1,4%. Общий рост стоимости элитного жилья в рейтинге составил 1,6%.

По предварительным итогам 2020 года, средняя цена элитного жилья в Москве составила 880 тыс. рублей за квадратный метр, добавила директор по работе с ключевыми клиентами департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank Ольга Богородицкая. По прогнозам аналитиков компании, за год общий объем сделок в элитном сегменте жилой недвижимости Москвы составит около 1 200 штук, что сопоставимо с показателем прошлого года (+2% в годовой динамике).

Притом рынок загородного элитного жилья Подмосковья в 2020 году показал рост спроса более чем вдвое, отметили в Knight Frank. Однако из-за дефицита объема предложения в этом сегменте (за неполный год он снизился на 8% - до 2 400 лотов) количество сделок сократилось на 20%. Суммарно стоимость предложения на рынке загородного элитного жилья относительно конца 2019 года выросла на 21% - в среднем до 611,8 млрд рублей за все экспонируемые лоты.