В России завершено строительство почти 300 проектов жилья с использованием счетов эскроу

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Застройщики завершили строительство почти 300 проектов жилья по новой схеме с использованием счетов эскроу. По этим проектам счета эскроу раскрыты на 64 млрд рублей, сообщила в понедельник заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"Завершено 299 проектов, и соответственно раскрыты по этим проектам счета эскроу на 64 млрд рублей. Уже эти денежные средства используются застройщиками. Эти 299 проектов строились в 55 субъектах РФ", - сказала Полякова на парламентских слушаниях "Функционирование института проектного финансирования деятельности застройщиков в регионах: проблемы и пути их решения".

По данным ЦБ РФ, на счетах эскроу находятся 850 млрд рублей дольщиков. Банки выдали кредиты застройщикам на сумму более 2 трлн рублей. Задолженность со стороны застройщиков по открытым кредитным линиям достигает более 830 млрд рублей. Средний срок рассмотрения заявок банками, по словам Поляковой, составляет менее 45 дней.

"Объемы проектного финансирования в течение 2020 года достаточно высокими темпами росли. Мы не отмечаем ни по одной отрасли таких темпов кредитования, как по строительному сектору. Кризис, связанный с пандемией, нам показал небольшое снижение в апреле-мае, но оно очень быстро сменилось в июне дальнейшим ростом, и сейчас отмечаем уже существенные объемы кредитования и открытия лимитов", - добавила Полякова.

Она также уточнила, что из 98 банков, уполномоченных на предоставление проектного финансирования, 23 кредитные организации принимают непосредственное участие в выдаче кредитов застройщикам. Лидерами по выдаче проектного финансирования являются Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.