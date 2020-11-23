В ЦБ считают, что рост цен на новостройки в России нивелирует выгоду от льготной ипотеки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рост цен на новое жилье в России практически на 10% почти нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки на 6,5% на новостройки. Такое мнение выразила в понедельник заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"Вместе с тем мы видим с вами, что и цена на жилье за это время подросла. [Например], если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7 до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% [в среднем по России] практически полностью нивелирует этот эффект", - сказала Полякова на парламентских слушаниях "Функционирование института проектного финансирования деятельности застройщиков в регионах: проблемы и пути их решения".

По ее словам, в регионах-лидерах по ипотечному кредитованию, то есть в Москве и Подмосковье, цены на жилье выросли примерно на 16%. При этом Полякова отметила, что программа льготной ипотеки поддержала спрос на новое жилье и в ЦБ РФ видят положительный эффект от реализации этой меры поддержки.

По данным ДОМ.РФ, за девять месяцев 2020 года накопленный рост цен на первичном рынке жилья в России составил 10,5%. При этом в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, цены выросли на 7,4%, подсчитали аналитики компании.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года.