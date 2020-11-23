Эксперты: объединение фондов ЖКХ и дольщиков ускорит расселение из аварийного жилья

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Одной из задач объединения Фонда содействия реформированию ЖКХ с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства может стать расселение аварийного жилья в достроенные проблемные дома. Такое мнение высказали в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ и фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства будут объединены в единый фонд содействия реформированию ЖКХ.

"Расселение аварийного жилья в достроенные проблемные дома может стать одной из задач после объединения фондов. В этом есть логика принятия решений вместе с теми решениями, которые касаются оптимизации государственного аппарата и сокращения госкорпораций", - сказал обудсмен по вопросам строительства, руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский.

Сближение функций двух фондов началось несколько месяцев назад, когда прорабатывалось решение о переселении граждан из аварийного жилья в достраиваемое, пояснил ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Часть квартирного фонда пустовала, и это тормозило привлечение инвесторов для завершения строительства проблемных объектов. При этом срок работы Фонда ЖКХ ограничен 2026 годом, и в последнее время госкорпорация взяла курс на расширение своих полномочий в сфере капремонта, вопросов энергоэффективности, теперь добавились обманутые дольщики", - сказал он.

Ранее сообщалось, что фонд защиты прав дольщиков готов предоставлять для расселения аварийного жилья квартиры в достроенных проблемных домах, которые не были выкуплены. Как сообщала пресс-служба фонда, свободными оказались более 3 тыс. квартир в домах, по которым уже приняты решения о завершении строительства. Такой механизм мог бы в значительной степени ускорить реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда"), отмечал генеральный директор фонда Константин Тимофеев.