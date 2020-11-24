Власти Камчатки намерены сократить срок расселения жильцов аварийных домов на два года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Дополнительные средства на ускорение процесса расселения аварийного жилья заложены в бюджет Камчатки на 2021 год. Власти региона планируют сократить срок выполнения государственных жилищных программ в среднем на два года, сообщил журналистам во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Среди приоритетных направлений (при формировании бюджета на следующий год) стоит отметить стимулирование жилищной сферы, в том числе и расселение аварийного жилья. Мы закладываем планы по досрочному выполнению программы расселения вместо 2024 года к 2022 году. Поддержка со стороны федерального бюджета получена, и мы такие планы перед собой ставим. В качестве примера могу привести решение вопроса о завершении строящихся домов в Вилючинске - примерно 500 млн мы на это закрепляем, чтобы они опережающими темпом были доведены. Так стройка будет ускорена", - сказал Солодов.

В настоящий момент в Камчатском крае около 110 тыс. квадратных метров жилья признано аварийным. В 2019-2020 годах было расселено около 10 тыс. квадратных метров такого жилья. Основная сложность оперативного сноса аварийных домов в том числе заключается и в стоимости строительства коммерческого жилья на полуострове - она примерно на 30% выше, чем в других регионах.