Росреестр зарегистрировал в Москве в октябре рекордные 12,1 тыс. сделок с ипотекой

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в октябре 2020 года зарегистрировало 12 тыс. 103 сделки с ипотекой, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Управлением Росреестра по Москве в октябре 2020 года зарегистрировано 12 103 договора ипотечного жилищного кредитования. В столичном регионе в октябре зарегистрировано наибольшее за все годы количество ипотек - превышен показатель в 12 тыс. договоров, что на 15% больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тыс. кредитов на приобретение недвижимости", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Число зарегистрированных сделок с ипотекой в октябре в 1,5 раза превысило показатель аналогичного месяца 2019 года и на 17% - показатель сентября 2020 года. В целом с начала 2020 года в столице зарегистрировано более 79,7 тыс. сделок с ипотекой, что на 11% превышает показатель сопоставимого периода 2019 года и на 10% - 2018 года.

Майданов отметил, что число сделок с ипотекой с июня 2020 года в среднем растет на 10%. "Эффективность государственной поддержки (программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% - прим. ТАСС) подтверждается еще и тем, что в августе показатели текущего года были сопоставимы с аналогичным прошлогодним периодом, в сентябре превысили его на 6%, а теперь, по итогам десяти месяцев, разрыв увеличился почти в два раза", - добавил он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.