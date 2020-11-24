Минстрой готовит доклад в правительство по проблеме статуса апартаментов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вопрос по регуляторике правового статуса апартаментов находится в стадии обсуждения, Минстрой РФ готовит доклад в правительство на эту тему. Об этом сообщил во вторник замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на онлайн-конференции для застройщиков "Время изменений: рынок недвижимости - взгляд в будущее".

Ранее Стасишин на парламентских слушания в Совете Федерации сообщил, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, они должны быть учтены в объеме ввода жилья. Но после этого, по словам замминистра, министерство склоняется к тому, что в дальнейшем будет разрешено строить только жилье.

"Окончательное решение еще не принято. Мы в ближайшее время будем докладывать нашему курирующему вице-премьеру (Марату Хуснуллину - прим. ТАСС) то, как это может быть", - сказал замминистра.

Стасишин отметил, что правовой статус апартаментов обсуждается с экспертами. По его словам, одно из рабочих совещаний будет в ближайшую среду. "Мы перед тем, как что-то принимать, конечно, обсудим это со всеми участниками рынка", - заверил замминистра. Он подчеркнул, что любые изменения будут направлены на улучшение качества жизни по тем апартаментам, которые уже есть.

Стасишин уточнил, что основная задача - внести ясность в регуляриторику апартаментов по принципиальным позициям. При этом, по его словам, правила игры не меняются, потому что сегодня их нет, по факту идет строительство нежилых зданий. "Основная наша задача - не что-то запретить, а прописать понятные честные правила игры. Для того, чтобы конечный потребитель, гражданин, мог спокойно жить в жилых помещениях нормального качества", - сказал замминистра.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.