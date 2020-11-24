Сбербанк одобрил проектное финансирование застройщиков на 960 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сбербанк одобрил с начала 2020 года в рамках проектного финансирования строительства застройщиков 678 сделок по кредитам на общую сумму около 960 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"С начала года по 1 октября одобрено с начала года 678 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму 0,96 трлн рублей, в том числе за третий квартал - 294 заявки на 0,46 трлн рублей", - сказал он на онлайн-конференции для застройщиков "Время изменений: рынок недвижимости - взгляд в будущее".

По его словам, с начала 2020 года по 1 октября в банк поступило 1 026 заявок на проектное финансирование с эскроу на сумму 2,26 трлн рублей, в том числе за третий квартал - 388 заявок на 1,5 трлн рублей.

В Сбербанке сообщили, что с начала перехода отрасли на новую модель (с 1 июля 2029 года) в банке принято почти полторы тысячи положительных решений по сделкам проектного финансирования с эскроу на сумму 1,9 трлн рублей. При этом кредитный портфель девелоперов жилья в банке вырос за прошлый год почти вдвое, с начала 2020 года - более чем на 70% и превысил 760 млрд рублей. Доля Сбербанка по количеству договоров в общем объеме проектного финансирования с эскроу сегодня составляет свыше 60%. "Мы не видим никаких проблемных проектов на текущих момент в нашем портфеле", - добавил Попов.