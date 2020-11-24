Эксперт: жители Москвы вместо хранения денег в банке стали чаще инвестировать в квартиры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Налог на проценты по вкладам привел к тому, что жители Москвы стали закрывать депозиты и вкладывать средства в покупку недвижимости. Такая тенденция продлится до весны 2021 года, считает директор по развитию риелторской компании "Метриум" Наталья Сазонова.

"Если до последнего момента мы говорили, что рынок спасает исключительно ипотека, то буквально последний месяц мы отмечаем такую тенденцию, что наши будущие покупатели закрывают депозиты, снимают вклады в банках и покупают небольшие по площади квартиры при стопроцентной оплате, то есть полностью вносят всю сумму на эскроу-счета", - сказала Сазонова, представляя исследование на бизнес-форуме премии Urban Awards.

Она объяснила такую тенденцию введением налога на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей и волатильностью рубля.

"По нашим ощущениям, эта тенденция продлится до середины весны, с поддержкой ипотеки она позволит нам удерживать темпы продаж. Возможно, они не будут такие рекордные, как мы видели в августе-сентябре, но, по крайней мере, это точно не будут минимальные цифры апреля-мая этого года", - добавила эксперт.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон об обложении налогом процентов по вкладам в размере более 1 млн рублей. В отношении таких доходов устанавливается ставка налога в 13%.