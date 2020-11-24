Эксперт: "однушки" в новостройках Москвы за пять лет подорожали больше всего

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Однокомнатные квартиры в новостройках Москвы за пять лет уменьшились в площади на 7%, однако выросли в цене за квадратный метр сразу на 28%. Этот вид недвижимости подорожал быстрее остальных форматов, сообщила во вторник директор по развитию риелторской компании "Метриум" Наталья Сазонова на бизнес-форуме премии Urban Awards.

"На протяжении последних пяти лет площади и однокомнатных квартир, и студий продолжали сокращаться, что позволило их делать более доступными на общем фоне предложения рынка. Но при этом бюджет покупки, несмотря на сокращение площади, увеличивался. Соответственно, именно эти два продукта стали самыми быстрорастущими по цене квадратного метра", - сказала Сазонова.

Согласно представленному исследованию компании "Метриум", с 2015 по 2020 год средняя площадь однокомнатной квартиры сократилась на 7%, тогда как цена квадратного метра увеличилась на 28%, вместе с этим бюджет однокомнатной квартиры за это время вырос на 25%.

При этом бюджет студии за пять лет сохранился примерно на том же уровне, хотя квадратный метр стал дороже на 30%, а площадь меньше на 15%. По данным "Метриума", за это время студии "отвоевали" долю рынка у однокомнатных квартир, тогда как доли двух- и трехкомнатных форматов существенно не изменились.