Россияне в июле - сентябре досрочно погасили рекордный объем ипотеки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россияне с июля по сентябрь 2020 года досрочно погасили ипотечные кредиты объемом свыше 0,5 трлн рублей, или на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Банка России.

В третьем квартале россияне досрочно погасили ссуды объемом 524,8 млрд рублей. При этом по сравнению со вторым кварталом 2020 года, объем досрочно погашенных ипотечных кредитов вырос в полтора раза. Это рекордный квартальный показатель для российского рынка, такого роста числа досрочных погашений не было минимум с 2018 года (ЦБ публикует эти данные на протяжении двух лет)

По данным регулятора, большинство ипотечных заемщиков погасили кредиты при помощи собственных сбережений. Также досрочному погашению способствовали государственные субсидии. Рефинансированием ипотеки воспользовались не более 3% заемщиков.

Ранее вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Moody`s Ольга Ульянова сообщала ТАСС, что объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2020 году может достичь 3,5 трлн рублей, а ипотечный портфель российских банков может увеличиться на 20-25%.

Эксперт отмечала, что драйвером роста ипотечного кредитования остаются рекордно низкие ставки кредитования. Однако, по ее мнению, тренд на снижение ипотечных ставок на данный момент близок к исчерпанию.