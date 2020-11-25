Число сделок с новостройками Москвы в октябре увеличилось на 70%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 13,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке новостроек Москвы в октябре 2020 года, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 70%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В октябре 2020 года зарегистрировано 13 178 договоров участия в долевом строительстве, включая жилой и нежилой фонды, - в 1,7 раза больше (+ 70%), чем годом ранее (7 769). В сравнении с рекордным предыдущим месяцем, когда было оформлено 14 985 ДДУ, показатель снизился на 12%", - говорится в сообщении.

Всего с января 2020 года зарегистрировано 83,8 тыс. договоров долевого участия, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (88,6 тыс.).

Октябрь не стал показательным по числу сделок на первичном рынке Москвы - рекордный объем регистраций сохранил за собой сентябрь, количество ДДУ на рынке жилой и нежилой недвижимости сократилось почти на 2 тыс., прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Вероятно, на окончательное решение ряда покупателей повлияло продление программы льготной ипотеки, которое было озвучено во второй половине октября. На фоне отмеченного аналитиками роста цен на жилье у москвичей появилось время для того, чтобы более избирательно и взвешенно подойти к выбору квартир, не торопиться со сделками", - приводятся в сообщении его слова.