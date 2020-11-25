Эксперт: впервые с 2009 года спрос на офисы в Москве стал меньше 1 млн кв. м

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спрос на офисы в Москве сократился во время пандемии, в результате впервые с 2009 года он не превысит 1 млн кв. м по итогам 2020 года. Такой прогноз сделал в среду член совета директоров и глава департамента офисной недвижимости компании JLL Алексей Ефимов.

"Офисные потребители реагируют на кризис мгновенно, спрос мгновенно снижается. В Москве исторически спрос всегда превышал 1 млн кв. м (по итогам прошлых лет - прим. ТАСС), один раз в 2009 году он упал ниже 1 млн. Мы ожидаем, что в этом году спрос будет ниже, чем 1 млн кв. м", - сказал Ефимов журналистам.

По итогам первого-третьего кварталов 2020 года объем сделок аренды и купли-продажи на офисном рынке Москвы составил 618 тыс. кв. м, уточнили в JLL. При этом в третьем квартале он оказался минимальным с 2007 года. Уровень вакансии на офисном рынке столицы с начала 2020 года увеличился с 9% до 11,5%, что пока, по словам Ефимова, "не так драматично".

Кроме того, эксперт отметил, что впервые в Москве наблюдается тренд, когда из-за падения спроса на офисный рынок выходит больше площадей, чем заключается новых сделок с ними. "Такого не было никогда. Это означает, что нас ожидает более сложный год, чем 2020-й", - прогнозирует эксперт.