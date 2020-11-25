Эксперт: площадь проданных новостроек в Московском регионе в октябре выросла почти на 70%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Застройщики Московского региона в октябре продали 599,3 тыс. кв. м недвижимости, что на 68% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года (357,1 тыс. кв. м), следует из данных аналитического центра девелоперской группы компаний "Инград".

"Первые три месяца 2020 года рынок чувствовал себя примерно на уровне прошлых лет - 2018 и 2019 годов. Потом было порядка четырех - пяти месяцев очень заметное падение, в отдельные периоды более чем в два раза по спросу. Понятно почему - люди отложили свои покупки, частично стройки были приостановлены, частично малый и средний бизнес закрылся, а там было довольно большое количество наших потенциальных покупателей. Но если брать ситуацию с августа, то она стала заметно лучше, причем рост объемов продаж сопровождается приростом цен", - сказал в среду вице-президент "Инграда" Артем Бортневский во время онлайн-конференции.

Согласно представленным им данным, октябрьский показатель объема продаж оказался наивысшим за весь год - он на 9% больше уровня сентября, когда было продано 548,6 тыс. кв. м недвижимости. В целом продажи за 10 месяцев 2020 года в Московском регионе составил 3,45 млн кв. м недвижимости - это на 1,5% больше показателя аналогичного периода 2019 года (3,4 млн кв. м).

Причем ситуация на рынке развивалась неравномерно, отметил Бортневский. По его словам, крупные системные игроки, перешедшие на проектное финансирование, не только не уменьшили, но и несколько увеличили выручку, продажи и финансовые показатели по сравнению с 2018 и 2019 годами.

У мелких и средних компаний оживления не произошло - в среднем у них наблюдается снижение объемов продаж на 20-40%, пояснил вице-президент "Инграда". Поэтому для выравнивания ситуации строительная отрасль должна максимально быстро переходить на новый формат проектного финансирования, считает он.