Власти Татарстана намерены решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков в Татарстане будет решена в 2021 году. Планируется сдать еще восемь так называемых проблемных домов, сообщило журналистам в среду Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

"Ожидается, что по итогам года в Республике Татарстан останется восемь проблемных домов, в которых более 2,5 тыс. квартир для дольщиков, их планируется сдать до конца 2021 года. Ожидается, что уже в следующем году проблема обманутых дольщиков в Татарстане будет полностью решена", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану включено 17 домов, их них фактически проблемных только девять. В текущем году в республике ввели в эксплуатацию пять домов для более 440 семей дольщиков - по два в деревне Куюки и Набережных Челнах, а также дом № 2 ЖК "Молодежный" в Казани.

Также в этом году была проведена работа по восстановлению прав дольщиков еще двух домов - на улице Заслонова в Казани и в Набережных Челнах. Проблемный дом в Елабуге находится в завершающей стадии строительства.

В среду в Казани прошло совместное совещание президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева по вопросам защиты и восстановления прав граждан - участников долевого строительства.

"Мы приняли решения по всем объектам, с которыми Татарстан обратился в фонд. Особенно хотелось бы отметить, что все объекты будут достроены, а это значит, что дольщики гарантированно получат свои квартиры. Встреча стала продуктивной - с главой Татарстана мы обсудили вопросы реализации принятых наблюдательным советом решений пошагово по всем объектам", - отметил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев, слова которого приводит агентство.

Во время поездки в республику Тимофеев посетил строительную площадку долгостроя в жилом комплексе "МЧС". Данный жилой комплекс является одним из самых долгожданных объектов в Татарстане, его строительство началось в 2008 году. Еще пять месяцев назад на месте строящихся домов было свайное поле. Сейчас благодаря федеральной программе поддержки дольщиков идет активная стройка всех домов жилого комплекса.

На строительстве долгостроя круглосуточно работает 21 строительный кран. "Более 1 200 казанских семей получат жилье в 2021 году в жилом комплексе "МЧС", рассказал исполнительный директор Фонда обманутых дольщиков Татарстана Иван Новиков.