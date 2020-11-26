Около 100 сирот в Приамурье в 2021 году получат сертификаты на покупку жилья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Почти 100 сирот, состоящих в очереди на получение жилья в Амурской области, подали заявление на оформление в 2021 году новой меры социальной поддержки - жилищного сертификата, сообщила в четверг журналистам начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних министерства социальной защиты населения области Любовь Аникиенко.

Мера поддержки детей-сирот в виде предоставления жилищных сертификата введена в Амурской области в 2020 году. Право на нее имеют жители региона в возрасте от 25 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. Размер социальной выплаты рассчитывается из нормы в 33 кв. метра общей площади и средней стоимости одного квадратного метра на местном рынке жилья. Приобретенная квартира сразу переходит в собственность сирот.

"В 2021 году получена поддержка в части всех включенных в список - это 95 человек. Сумма сертификатов, предварительно, - 181,7 млн рублей", - сказала Аникиенко.

В 2020 году мерой соцподдержки воспользовались 52 человека, 44 из них реализовали сертификаты. По словам специалиста, большинство заявителей приобрели жилье в многоквартирных домах на вторичном рынке, три человека купили частные дома, один получатель вступил в долевое строительство.

В Амурской области в списке сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением, около 3 тыс. человек. Из них, около 1,2 тыс. имеют судебные решения. Мера поддержки по предоставлению жилищного сертификата направлена на снижение очереди.