Сбербанк и "Инград" запустили в Москве программу ипотеки при обмене старого жилья на новое

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сбербанк начал выдавать в Москве ипотеку при обмене старой квартиры на новостройку девелопера "Инград". Об этом сообщает пресс-служба девелоперской группы.

"Сбербанк в Москве присоединился к программе группы компаний "Инград" - "Настоящий Trade-in". Банк предоставит ипотечные кредиты желающим приобрести квартиру в новостройках девелопера в столичном регионе, с зачетом в качестве первоначального взноса средств от продажи имеющегося у клиента жилья", - отмечается в сообщении.

По данным президента ГК "Инград" Павла Поселенова, приведенным в сообщении, каждый седьмой покупатель жилья компании пользуется услугой трейд-ина. При этом доля таких сделок у девелопера за год выросла на 5% и достигла 15% в общем объеме продаж. "В 2021 году мы ожидаем роста доли до 20%. В целом сейчас интерес к этой услуге есть почти у трети наших потенциальных покупателей", - подчеркнул Поселенов.

По программе девелоперской компании покупатели имеют возможность жить в обмениваемой квартире до получения ключей от новой. Покупатель жилья для участия в программе может подать заявку онлайн на платформе ДомКлик или в офисе компании "Инград".

Trade-in (трейд-ин) - это механизм по приему старого имущества в счет покупки нового. При этом цена нового товара уменьшается на стоимость старого имущества, принимаемого в зачет. По такой услуге можно приобрести недвижимость, автомобили и другие товары.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит почти 1,4 млн кв. м жилья, являясь шестым в России девелопером по текущему объему строительства.