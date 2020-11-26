ДОМ.РФ в декабре планирует запустить льготную ипотеку на частные дома под 6,5%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ в декабре планирует запустить пилотную программу льготной ипотеки на индивидуальные жилые дома на первичном рынке со ставкой 6,5% по аналогии с государственной программой на новостройки, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба госкомпании.

"Сейчас мы с Минстроем и экспертами обсуждаем развитие этого сегмента жилищного строительства. У института развития ДОМ.РФ есть все механизмы и система анализа, чтобы решать выявленные проблемы в процессе работы над ИЖС [индивидуальным жилищным строительством]. Исходя из этого мы решили запустить "пилот", аналогичный государственной программе льготной ипотеки под 6,5%, пока сроком до 1 июля 2021 года", - приводятся в сообщении слова гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко. По его словам, в пилотной программе будут отработаны механизмы поддержки ИЖС, чтобы потом их можно было масштабировать для всех участников рынка.

Первоначальный взнос на такую ипотеку должен быть не меньше 20%, ипотека выдается на срок до 20 лет. Суммы кредитов планируется ограничить до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в других регионах. Кредит могут получить молодые семьи, в которых возраст одного из заемщиков до 36 лет, при этом родители воспитывают не менее одного ребенка в возрасте не старше 19 лет.

Льготную ипотеку можно будет оформить на строящийся индивидуальный жилой дом, а также на завершенный на первичном рынке от застройщика. Если гражданин строит дом самостоятельно, то у него должны быть юридически оформлены отношения с подрядчиком.

По словам Мутко, доля ипотеки в сделках с индивидуальными домами - не более 5%, в то время как в сделках с жильем в строящихся многоквартирных домах превышает 50%. Это связано с более низкой, по сравнению с квартирами, ликвидностью индивидуальных домов как предметов залога, высокими рисками некорректной оценки, издержками контроля за целевым использованием кредитных средств и качеством строительства, а также с высокими рисками несоблюдения сроков и технологий на этапе строительства, пояснил гендиректор ДОМ.РФ.

В результате банки предлагают ипотечные программы для индивидуального жилищного строительства, но ставки у них на 2-3 процентных пункта выше ставок на квартиры в многоквартирных домах, отметил Мутко.

Ситуация с ипотекой на частные дома

В 2020 году в России заработала программа сельской ипотеки по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. В отличие от нее, предложенная ДОМ.РФ программа позволит кредитовать строительство частных домов и в городах. Кроме того, сельская ипотека не распространяется на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург.

В марте Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте. На реализацию программы предлагалось выделить 137,7 млрд рублей. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что, в свою очередь, может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.