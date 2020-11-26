Суд отказался снять запрет на регистрацию сделок в ЖК "Филатов луг" около Внуково

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения определение, согласно которому вводятся обеспечительные меры по запрету заключать и регистрировать сделки в жилом комплексе "Филатов луг", строящемся около аэропорта Внуково в Новой Москве. Такое решение опубликовано на сайте суда.

"Определение оставлено без изменения", - говорится на сайте суда.

Летом 2019 года заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте подал иск в Мосгорсуд к компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград"), согласно которому жилой комплекс нарушает безопасность полетов из аэропорта Внуково. В сентябре 2019 года суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику строительство выше высотных отметок, указанных в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить Росреестру любые регистрационные действия с жильем в ЖК. В октябре ответчик по делу - компания "Бизнес групп" - подала в Первый апелляционный суд общей юрисдикции апелляцию с просьбой снять обеспечительные меры по сделкам в жилом комплексе.

Как ранее сообщали ТАСС дольщики ЖК, из-за введения ограничений со сделками покупатели квартир не могут, например, рефинансировать ипотечные кредиты, оформить договор переуступки права собственности или отказаться от купленной недвижимости.

Кроме Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и компании "Бизнес групп", в судебных разбирательствах участвуют международный аэропорт Внуково, комитет государственного строительного надзора города Москвы, Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации, Центральное МТУ Росавиации.

"К нашему глубокому сожалению, суд положительное решение не вынес. Безусловно, мы подадим на апелляцию и продолжим защищать права дольщиков и застройщика в установленном законом порядке. Наша позиция остается неизменной - обеспечительные меры по запрету регистрации нарушают права наших клиентов", - отметили ТАСС в пресс-службе ГК "Инград".

О судебных разбирательствах

Компания "Молин групп" была собственником земельного участка, на котором возводился ЖК "Филатов луг", на момент начала строительных работ и оформляла все необходимые разрешения, но в 2017 году продала участок со всей документацией и согласованиями дочерней компании девелопера ГК "Инград" - ООО "Бизнес групп".

Комитет градостроительного надзора Москвы выдал разрешение на строительство первого этапа ЖК в конце 2017 года со сроком действия до 8 января 2021 года, при этом число этажей в домах не должно превышать 22, отмечается в одном из судебных протоколов. Из-за близости ЖК к аэропорту Внуково застройщику также необходимо было согласовать строительство с Росавиацией.

В марте 2017 года межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Росавиации выдало разрешение на строительство ЖК. Однако в апреле 2019 года Росавиация решила аннулировать согласование строительства жилого комплекса "Филатов Луг", сославшись на нарушение безопасности полетов из-за объекта. В сентябре 2019 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск "Молин групп" и признал аннулирование недействительным.

"До завершения строительства ЖК Филатов Луг в 2019 году Росавиация неоднократно информировала застройщика объекта и правительство Москвы о необходимости корректировки проектных решений в целях обеспечения безопасности полетов", - прокомментировали в ведомстве.

Отдельно иски о запрете строительства в отношении "Бизнес групп" поступили от Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Одно дело рассматривалось в Арбитражном суде Москвы, другое - в Московском городском суде.

В сентябре 2019 года Арбитражный суд Москвы признал недействительным представление прокуратуры, согласно которому ЖК "Филатов луг" мешает безопасности полетов. В решении суда указывается, что прокуратура не привела доказательств нарушений воздушного и градостроительного законодательства со стороны "Бизнес групп". Однако Московский городской суд частично удовлетворил требования прокуратуры и ввел запрет на заключение и регистрацию сделок, которые действует и сегодня. В пресс-службе Росавиации на запрос ТАСС ответили, что ведомство ввело ограничения на аэродроме Внуково для обеспечения безопасности полетов, а также приняло "ряд мер в связи с постройкой ЖК "Филатов Луг".

О жилом комплексе

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. По данным Москомстройинвеста, готовность корпусов жилого комплекса "Филатов луг" достигает 98%, то есть фактически дома готовы ко вводу в эксплуатацию. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса ЖК "Филатов луг". Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад. Договоры долевого участия заключены на 80% квартир ЖК "Филатов Луг". Сегодня более 1,6 тыс. дольщиков ожидают получение ключей от своих квартир.