Эксперты: отмена льготной ипотеки не остановит рост цен на новостройки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Льготная ипотека под 6,5% годовых не является ключевым драйвером роста цен на российские новостройки, после отмены господдержки снижения стоимости жилья в России не ожидается. Такое мнение высказали в четверг опрошенные ТАСС эксперты.

"После отмены льготной ипотеки снижения цен на новостройки мы не прогнозируем, в ценообразовании действует целый ряд факторов - от себестоимости импортных материалов до роста строительной готовности", - сказала заместитель генерального директора девелоперской компании MR Group Ирина Дзюба.

В условиях кризиса повышение цен на жилье было ожидаемым, тренд не обусловлен снижением ставки по ипотеке, прокомментировал вице-президент Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) Антон Мороз. "Повышение цен на квартиры связано с ослаблением национальной валюты, повышением цен на строительные материалы (от 7 до 15% в разных регионах), на топливо, на энергоресурсы. То есть это классические процессы в экономике: дорожают ресурсы - дорожает продукт", - объясняет эксперт.

Повышение цен на новостройки в России также связано с уменьшающимся предложением, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. По его словам, из-за привлекательных ставок на новостройки переключились покупатели со вторичного рынка, в результате наиболее ликвидные объекты раскупаются. "Как следствие мы видим рост цен на 15-20% по отдельным локациям", - уточнил эксперт. По данным ДОМ.РФ, за девять месяцев 2020 года накопленный рост цен на первичном рынке жилья в России в среднем составил 10,5%. При этом в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, цены выросли на 7,4%, подсчитали аналитики компании.

В случае отмены программы льготной ипотеки на рост цен будут влиять те же факторы, которые были и в первом-третьем кварталах 2020 года, прогнозирует директор по продажам и маркетингу девелоперской группы компаний "Страна девелопмент" Александр Гуторов. "Среди них уменьшающийся объем вывода новых проектов на рынок, снижение доходности вкладов, введение НДФЛ на вклады общей суммой свыше 1 млн рублей и высокая волатильность на фондовых рынках, при которой инвесторы вкладываются в консервативные активы, такие как недвижимость", - перечислил эксперт.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 25 ноября в ходе пленарного заседания Госдумы заявила, что своевременное завершение программы льготной ипотеки позволит избежать формирования "пузырей" на финансовом рынке. Также она упомянула про рост цен на новостройки, который наблюдается в ходе реализации программы.

Поиск альтернативы

К моменту завершения господдержки вряд ли общий уровень рыночных ставок снизится настолько, чтобы заметно приблизиться к 6,5% годовых, считает директор по развитию девелоперской группы компаний "А101" Дмитрий Цветов (сегодня показатель на уровне около 8% - прим. ТАСС). Поэтому, по его словам, сейчас крайне важно разработать новые типы ипотечных продуктов, обеспечивающих доступность жилья. В частности, эксперт предлагает перенести дату первого платежа на момент переезда в новую квартиру, исключить или снизить первоначальный взнос, внедрить корпоративные программы лояльности, позволяющие субсидировать часть тела кредита.

Цветов также считает, что перегретый рынок поможет сбалансировать смягчение административных барьеров для застройщиков. "В условиях эскроу-счетов требуется не меньше месяца на получение заключения о соответствии (ЗОС), дающего право открывать продажи. Эффективно бороться с перегревом рынка можно путем оптимизации процесса получения ЗОС, разрешений на строительство и другой исходно-разрешительной документации. Это позволит ускорить выход новых проектов на рынок", - рассказал он.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года. В свою очередь, глава Минстроя Ирек Файзуллин на прошлой неделе высказывал мнение, что господдержка может быть продлена и после середины следующего года.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.