Минстрой предложил определить перечень критических замечаний при строительстве жилья

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подготовка четкого перечня критических замечаний к качеству строительства жилья помогла бы соблюсти баланс интересов в спорах между дольщиками и застройщиками и исключить так называемый потребительский экстремизм, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков на круглом столе в Совете Федерации.

"В части жилищного строительства, в части работы застройщиков для решения вопроса так называемого потребительского экстремизма необходимо определить совместно с участниками рынка и решить замечания, которые являются критическими и влияют на качество строительства, не путая их с документами технического регулирования, которые созданы совсем для другого - для того, чтобы здания проектировать и строить", - сказал Волков.

Он добавил, что таким образом можно было бы сузить предмет возможных споров, и это бы "выбило почву из-под ног у недобросовестных посредников и юристов", которые пытаются заработать в судах на неустойке и неприемке квартир в новостройках. Кроме того, по словам замминистра, следовало бы определить требования к экспертным организациям.

Волков отметил, что документы технического регулирования, созданные для того, чтобы обеспечить технический процесс строительства, неправильно использовать в части законодательства о защите прав потребителей. "Это рождает основу для нарушения баланса интересов застройщиков и граждан", - сказал он.

Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что ряд проблем будет действительно решен, если в нормативном правовом регулировании будет правильно определен список того, что является существенным нарушением при строительстве и возведении жилых объектов.

Явление, которое получило название "потребительский экстремизм", по мнению застройщиков, выражается в установке неразумных сроков устранения дефектов при приемке квартир, подаче исков в суд, а не прямое направление претензий застройщику, переуступке прав требования взыскания неустойки.