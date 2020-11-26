Темп прироста ввода жилья в Нижегородской области с начала года составил 7%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Темп роста по вводу жилья в Нижегородской области за 10 месяцев 2020 года составил 7%, по итогам года он прогнозируется на уровне 4,3%. Об этом сообщил губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который находится в регионе с рабочей поездкой.

"За 10 месяцев у нас [рост] 7%, мы скромно прогнозируем 4,3% по итогам года в целом", - отметил Никитин.

Президент обратил внимание, что в 2019 году рост также составлял 4,3%, что ниже среднероссийского - по итогам прошлого года он составил 6%. "Сейчас у нас [темпы прироста] выше [среднероссийских], мы входим в двадцатку регионов по росту", - добавил Никитин.

По его словам, рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2019 года составил 3%, рост промышленного производства - 5,2%. При этом глава региона отметил, что в некоторых отраслях, таких как автопром, металлургическое производство, производство нефтепродуктов, наблюдается снижение. "Но остальные отрасли это компенсировали", - добавил Никитин.

Он также сообщил, что число и объемы финансирования мероприятий национальных проектов в Нижегородской области выросли на 38% с начала года, все работы идут в графике. "Более того, по ряду национальных проектов, таких как "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", модернизация транспортной инфраструктуры, "Жилье и комфортная городская среда" мы даже получили в 2020 году дополнительные ресурсы в силу удачной реализации национальных проектов", - сказал Никитин.