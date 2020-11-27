На Камчатке более 350 семей до конца года переедут из сейсмоопасного жилья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены до конца года переселить более 350 семей из сейсмоопасного жилья. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"На Камчатке завершено строительство четырех многоквартирных домов в городе Елизово, и это не единственные дома, в которых уже в ближайшее время получат квартиры очередники. Процедуру оформления сейчас проходят еще два дома по улице Карбышева в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности в комфортное и благоустроенное жилье переедут 360 семей - 90 в Елизове и 270 в краевой столице, проживающих в сейсмоопасном жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о выделении из резервного фонда бюджетных средств для реализации программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ" было принято на заседании правительства РФ 27 августа. В Камчатский край дополнительно направили 180 млн рублей.