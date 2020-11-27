В Приамурье в 2020 году расселят 20 тыс. кв. м аварийного жилья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области до конца 2020 года планируют расселить 20 тыс. кв. метров аварийного жилья. Эта площадь почти в три раза больше, чем годом ранее, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра ЖКХ региона Анатолий Бубнов.

"В 2019 году в Приамурье расселили около 7 тыс. кв. метров аварийного жилья, а это более 300 амурчан. <...> До конца года в рамках программы [расселения ветхого и аварийного жилья] планируем выйти на отметку 20 тыс. кв. метров. Сейчас 16,5 тыс. кв. метров, в декабре [ожидается] сдача дома в городе Сковородино - это около 2 тыс. кв. метров. Активно [осуществляется] приобретение жилья на вторичном рынке в городе Белогорске", - сказал Бубнов.

В целом, за 12 лет реализации программы в Амурской области расселено около 300 тыс. кв. метров аварийного жилья. Новые квартиры получили примерно 17 тыс. человек - это 7 тыс. семей. В реализацию программы вложено около 11 млрд рублей.

"Из 29 муниципалитетов Амурской области только четыре не приняли участие в программе по переселению из аварийного жилья - это ЗАТО Циолковский, так как город молодой, и на его территории нет аварийного жилфонда, город Тында и Тындинский район, где переселение проводится в рамках программ по переселению из зоны Байкало-Амурской магистрали. В Завитинском районе до 1 января 2017 года не было признанного аварийного жилья", - пояснил Бубнов.

Замминистра отметил, что на переселение граждан из аварийного жилья с 2019 по 2025 годы в регионе предусмотрено около 7 млрд рублей. "Эти средства будут потрачены на расселение аварийного жилья площадью 120 тыс. кв. метров. На сегодняшний день в регионе расселили 60% аварийного фонда. Осталось переселить амурчан почти из 200 тыс. кв. метров аварийного жилья" - добавил он.

По данным министерства ЖКХ Амурской области, новые "квадраты" преимущественно предоставляют в новостройках - 65-70% случаев, в квартиры на вторичном рынке переселяются примерно 15% участников программы.

О программе

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.