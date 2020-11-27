Госкомпания на Кубани начала работы на восьми проблемных объектах долевого строительства

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Госкомпания Краснодарского края, созданная для завершения проблемных объектов долевого строительства в регионе, приступила к работам на восьми объектах, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

Краснодарский край входит в число регионов с самым большим количеством незавершенных объектов долевого строительства. Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе применяют несколько механизмов: долгострои достраивают за счет Фонда защиты прав дольщиков при поддержке краевого бюджета. По тем объектам, завершение которых экономически не выгодно, дольщикам выплачивают компенсации. Для завершения проблемных объектов в Краснодарском крае была создана госкомпания.

"Краевая строительная госкомпания приступила к завершению восьми проблемных домов. Об этом сообщил [губернатор региона] Вениамин Кондратьев в ходе селекторного совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. В мероприятии принял участие полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что работы на объектах планируется завершить в период с 2021 по 2023 годы, за счет чего будет решена проблема около тысячи дольщиков в регионе. По данным администрации Краснодарского края, в 2020 году будут введены в эксплуатацию 119 проблемных объектов, вопрос по 42 инвестиционно непривлекательным долгостроям будет решен за счет фонда защиты прав дольщиков, с ним планируется заключить соглашения еще по 23 объектам. Всего в 2020 году в Краснодарском крае введут 4,1 млн кв. м жилья, из которых уже построено 3,2 млн кв. м, 35% объектов возводится с применением эскроу-счетов.

"В целом ситуация по жилью в крае стабильная, - хорошо идете по расселению аварийного жилья, что касается дольщиков, то региону необходимо держать ситуацию на контроле и плотно работать с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства", - приводит пресс-служба слова главы региона.