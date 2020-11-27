Хуснуллин заявил, что рост цен на новостройки стимулировал жилищное строительство в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Рост цен на новостройки позволил простимулировать строительного жилья в России. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Чуть-чуть приподнявшись, цена в регионах простимулировала рост жилищного строительства", - сказал вице-премьер.

По его словам, сегодня жилье подорожало в среднем на 5-10%. Он также отметил, что из-за перехода на механизм счетов эскроу застройщики практически не начинали новые проекты, поэтому небольшой рост цен будет способствовать жилищному строительству. Хуснуллин обратил внимание, что на рост стоимости новостроек повлиял ряд факторов, среди которых подорожание валюты, пандемия коронавируса, а также сложности с привлечением трудовых ресурсов, так как многие мигранты из стран СНГ уехали из России.

"В 30-40% регионов из-за низкой стоимости жилья новое жилье вообще не строилось", - добавил вице-премьер.