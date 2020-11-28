Эксперт: растущие цены на жилье почти нивелируют выгоду льготной ипотеки в регионах

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Рост цен на новостройки почти нивелирует выгоду от льготной ипотеки под 6,5% годовых в большинстве российских городов. Об этом ТАСС в субботу сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

"Выгоду для потенциальных заемщиков от снижения ипотечных ставок на новостройки в большинстве городов России почти полностью "съел" рост стоимости квадратного метра", - сказала она.

По словам Решетниковой, изначально при сроке кредитования 10 лет и первоначальном взносе 15% итоговая стоимость кредита (сумма кредита плюс переплата по процентам) за счет снижения ставок с 9,3% (в марте) до 5,99% (часть банков сделали ставку ниже, чем 6,5%) снизилась на 12,1%. Однако цены постепенно росли, и в результате с марта по ноябрь 2020 года средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках увеличилась на 10,18% - с 66,33 тыс. до 73,08 тыс. рублей.

В частности, в Омске с марта по ноябрь 2020 года средняя стоимость новостроек выросла на 17,7%, из-за чего итоговая стоимость ипотечного кредита при сроке 10 лет и первоначальном взносе 15% по ставке 5,99% стала на 3,4% выше, чем была в марте при ставке 9,3%, отмечают в компании "Этажи". Аналогичная ситуация в Казани, где из-за роста средней стоимости квадратного метра в новостройках на 15,7% итоговая стоимость кредита выросла на 1,6%, и Челябинске, где средняя цена выросла на 14,3%, а итоговая стоимость кредита - на 0,5%.

В Тюмени итоговая стоимость кредита в ноябре ниже мартовских значений только на 1,5%, в Нижнем Новгороде - на 3,1%, в Санкт-Петербурге - на 3,9%, в Волгограде - на 4,1%, в Перми - на 5,2%, в Новосибирске - на 5,2%, в Уфе - на 5,6%, в Москве - на 8%. Лучше всего ситуация в Екатеринбурге, Красноярске и Самаре, где итоговая стоимость ипотечного кредита ниже на 11-13%, чем в марте этого года, уточнили в компании.

Почему росли цены

Нельзя однозначно говорить о том, что льготная ипотека стала причиной интенсивного роста цен на рынке первичного жилья, подчеркивает Решетникова. По ее словам, свою роль сыграли и пандемия, и нестабильная ситуация на валютном рынке, и снижение ставок по банковским депозитам, что подтолкнуло россиян более активно вкладывать сбережения в недвижимость, и рост стоимости строительных материалов, и изменение структуры предложения на рынке новостроек из-за высокого спроса и выбывания с рынка наиболее бюджетных вариантов жилья.

При этом собеседница агентства считает, что такой инструмент стимулирования спроса в сложившихся условиях позволил избежать стагнации строительной отрасли в долгосрочной перспективе и еще более резкого роста средней цены. "Ведь низкий спрос в условиях пандемии мог привести к банкротству части застройщиков, а также снижению планов по строительству жилья. Это в перспективе двух-трех лет создало бы на рынке недвижимости дефицит предложения и привело бы к очень резкому росту цены", - сказала Решетникова.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 25 ноября в ходе пленарного заседания Госдумы заявила, что своевременное завершение программы льготной ипотеки позволит избежать формирования "пузырей" на финансовом рынке. При этом в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.