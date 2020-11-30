Регионы получат почти 90 млрд рублей на строительство жилья в 2021-2023 годах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Региональные застройщики получат из федерального бюджета 87,9 млрд рублей на стимулирование строительства жилья в 2021-2023 годах. Выделенные средства будут использованы для возведения инженерной и другой инфраструктуры для новостроек, сообщил "Известиям" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, на 2021 год заложено 27,3 млрд рублей, на 2022-й - 28,5 млрд и на 2023-й - 32,1 млрд. Деньги будут выделены в рамках программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". Хуснуллин отметил, что впервые программа сформирована на четыре года, а не на один, как раньше. В соответствии с ней в 2021 году в РФ введут в строй 4,3 млн кв. м жилья, в 2022-м - 7,4 млн кв. м, в 2023-м - 9,6 млн кв. м.

"Сегодня нам необходимо сфокусироваться на ценности реализации социальных задач строительства. Этот год внес коррективы, хоть и несущественные, и нам нужно быть готовыми к таким коррективам в будущем. Работать на опережение, в том числе создавая дополнительные стимулирующие инструменты, которые позволят нам эффективнее решать возможные преграды", - сообщил "Известиям" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Как рассказали изданию в Минстрое РФ, 78 регионов подали заявки на участие в программе "Стимул" на 2021-2024 годы. При этом отбор на государственное финансирование прошли 68 заявок, в то время как на реализацию заявлено более 1 тыс. объектов и мероприятий к финансированию. В министерстве напомнили, что сейчас в программе участвуют 57 регионов, в которых девелоперам помогают строить автомобильные дороги, детские сады, школы, поликлиники, объекты инженерной инфраструктуры. Общий объем годового финансирования в 2020 году составил 34,9 млрд рублей, пишет издание.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в национальный проект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.

Нацпроект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.