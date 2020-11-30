Число сделок на рынке вторичного жилья России за три квартала выросло более чем на 50%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилой недвижимости России за три квартала 2020 года увеличилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Росреестра.

"Количество сделок по договорам купли-продажи, зарегистрированных Росреестром на вторичном рынке недвижимости, по итогам трех кварталов 2020 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,5 млн", - говорится в материалах.

Российский рынок недвижимости продолжает расти, об этом говорит и динамика ипотечных сделок, отмечают в Росреестре. Уточняется, что за три квартала 2020 года ведомство зарегистрировало 2,3 млн таких сделок, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля электронной регистрации ипотеки с начала 2020 года выросла с 9% до 40%. Это вдвое превышает показатель нацпроекта "Жилье и городская среда", установленный на 2021 год.