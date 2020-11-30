В Минстрое сообщили, что беззаявительный порядок получения субсидий на ЖКХ могут продлить

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает вопрос очередного продления беззаявительного порядка для получения субсидий на оплату ЖКХ из-за пандемии. Об этом сообщила в понедельник заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Олеся Лещенко.

Ранее правительство продлило временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца 2020 года. Изначально планировалось, что беззаявительный порядок будет действовать до начала октября.

"Мы сейчас как раз рассматриваем вопрос о том, востребовано ли будет и в дальнейшем продление. С учетом того, что эпидемиологическая ситуация в ряде регионов оставляет желать лучшего, соответственно, не хотелось бы получить наплыв граждан в январе или в конце декабря за оформлением и продлением этих субсидий", - сказала Лещенко на круглом столе, который провела в онлайн-формате комиссия Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

В соответствии с мерой поддержки гражданам, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгированы автоматически.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется сроком на шесть месяцев, по его истечению заявителю необходимо предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить нуждаемость в субсидии.

Согласно данным, приведенным в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России, численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года составляет 5,24 млн человек. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год, - более 70 млрд рублей.