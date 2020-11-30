Начался прием заявок на всероссийский конкурс "Лидеры строительной отрасли"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Прием заявок начался на всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры строительной отрасли". Организаторы ожидают, что в нем захотят принять участие до 10 тыс. человек, сообщил в понедельник руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы предполагаем, что примерно до 10 тыс. будет подано заявок, из которых впоследствии в полуфинал выйдет около 500 человек и в финал попадут около 100 победителей, с которыми мы дальше будем работать", - сказал Моор.

Он добавил, что конкурс планируется сделать ежегодным. По словам Моора, перед строительной отраслью сегодня стоят амбициозные национальные задачи, которые должны выполнять талантливые, квалифицированные управленцы.

Как отметил замглавы Минстроя России Дмитрий Волков, на стройке нет ничего важнее, чем люди, причем, особое значение приобретают управленцы. "Этот конкурс - один из конкурсов, которые проводятся при поддержке Минстроя и которые направлены на то, чтобы дать возможность разным людям проявить свои таланты. Это не так существенно, кто выиграет в этом конкурсе, самое главное - и для тех, кто его организует, и для тех, кто в нем участвует, - проявить свои таланты", - сказал он.

Всероссийский конкурс "Лидеры строительной отрасли" - открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации. Цель - выявить и поддержать лидеров организаций и предприятия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повысить престиж данных отраслей в российском обществе. Оператор конкурса - Всероссийский центр национальной строительной политики, при поддержке Минстроя России.

Анкеты участников принимаются до 31 января 2021 года на сайте stroyleaders.ru. Затем последует дистанционный этап конкурса, который включает тест управленческого потенциала и видеоинтервью (с 1 по 31 марта). Во время очного полуфинала в апреле конкурсанты примут участие в групповых и индивидуальных оценочных мероприятиях, а также в обучающей программе от ведущих экспертов. В финале участники пройдут форсайт-сессии с ключевыми лицами строительной отрасли России. Результатом конкурса станет сформированный резерв управленческих кадров в сфере строительства.