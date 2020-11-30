Полномочия по обеспечению жильем детей-сирот переходят от органов опеки к Минстрою

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Полномочия по обеспечению жильем детей-сирот будут переданы из органов опеки Минстрою.

"Здесь бы я хотела обратить внимание на фактически состоявшееся решение правительства о том, что с органов опеки и попечительства будут сняты полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и будут переданы в профильные структуры, которые действительно на сегодняшний день занимаются строительством", - сказала вица-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уточнила, что полномочия переходят в Минстрой. "О необходимости такого решения мы говорили еще на встрече с президентом более двух лет назад. На наш взгляд, это не только большой ресурс для своевременного предоставления жилья детям-сиротам, но и для улучшения качества жилья", - написала Кузнецова в своем аккаунте в Instagram.

По словам Голиковой, в органах опеки в РФ трудятся более 12 тыс. человек. "По оценкам экспертов, 6 130 человек сегодня не хватает для обеспечения из полноценной деятельности. А учитывая перегруженный функционал, они не уделяют достаточного внимания непосредственно тем темам, которыми должны заниматься с точки зрения именно опеки и попечительства", - отметила вице-премьер.