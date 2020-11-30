Более 20 млн кв. м жилья построят в России до 2024 года по программе "Стимул"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Программа стимулирования жилищного строительства позволит ввести в эксплуатацию до 2024 года 21 млн кв. м жилья, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"До 2024 года в России построят 21,3 млн кв. м жилья с привлечением средств государственного бюджета. Деньги пойдут на строительство необходимой инженерной инфраструктуры, что позволит стимулировать застройщиков и сдерживать рост цен на готовое жилье", - говорится в сообщении.

В Минстрое уточнили, что в 2021 году по программе "Стимул" введут в строй 4,3 млн кв. м жилья, в 2022 году - 7,4 млн кв. м, в 2023 году - 9,6 млн кв. м. На эти цели до 2024 года планируется выделить 87,9 млрд рублей из госбюджета: на 2021 год заложено 27,3 млрд рублей, на 2022 год - 28,5 млрд, на 2023 год - 32,1 млрд.

На участие в программе в Минстрой поступили заявки от 78 регионов, из них отбор на финансирование в 2021 году прошли 68 регионов, тогда как в 2020 году программа реализуется в 57 регионах.

Как добавили ТАСС в пресс-службе Минстроя, на октябрь 2020 года по программе "Стимул" в стройке находились 213 объектов: 83 автодороги, 53 школы, 32 детских сада, два комплекса "школа - детский сад", 37 объектов инженерной инфраструктуры и шесть поликлиник. Общий объем финансирования на 2020 год составил 34,9 млрд рублей.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.