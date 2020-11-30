Средняя ставка по ипотеке в октябре сохранилась на уровне 7,3%

МОСКВА. 30 ноября. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, осталась на уровне 7,3%, при этом объем выдачи ипотек за месяц вырос почти на 8,5% - до более 546 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

Как подсчитали в ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в октябре составила 7,31%, при этом в сентябре этот показатель достигал 7,32%. Также в статистике отмечается, что объем выдачи ипотеки вырос в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года до более 546 млрд рублей.

Российские банки выдали более 212 тыс. ипотек в октябре, что почти на 7% больше по сравнению с сентябрем 2020 года и на 80% - с октябрем 2019 года.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов за 2020 год за 10 месяцев вырос до более 3,2 трлн рублей, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом за 2019 год было выдано ипотек на сумму более 2,8 трлн рублей.

Средневзвешенный срок кредитования по ипотекам, выданным в октябре, составил почти 18,5 лет.