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В Минстрое сообщили, что средняя ставка по ипотеке должна опуститься до 6% к 2030 году

Такой показатель заложен в обновленном нацпроекте "Жилье и городская среда"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту "Жилье и городская среда", должна опуститься до 6% в 2030 году, сообщила в понедельник директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко.

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"В паспорте национального проекта у нас заложено поэтапное, плавное снижение ипотечной ставки, которая в 2030 году должна достигнуть порядка 6%", - сказала Корниенко на заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Представитель Минстроя добавила, что паспорт национального проекта был доработан, в него включили инструмент инфраструктурных облигаций и развитие платформы для арендного жилья.

Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%.

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Россия
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